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Kültür-Sanat

Hitit çalgıları yeniden canlandı

Hititlilerin 3 bin 700 yıl önce sahip olduğu çalgıları, ve AB desteğinde yürütülen "KaleidoscopEurope" projesiyle yeniden hayat buldu.

28 Eylül 2009 03:00

Hititlerin bundan 3 bin 700 yıl önce sahip olduğu ve AB desteğinde yürütülen "KaleidoscopEurope" projesiyle yeniden hayat bulan çalgılar, günün modern enstrümanlarıyla "Güneşin Bahçesinden" adlı konserde buluştu.

Orijinaline sadık kalınarak yapılan Hitit dönemine ait büyük ve küçük lir, arp, davul, darbuka, çalpara, kaval, çifte kaval, boru ve bağlamanın yanı sıra, yaylı çalgıları kullanıldığı "Hattuşa Orkestrası", ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde konser verdi.

İtalyan Kültür Merkezi, ODTÜ, Türkiye Opera ve Bale Çalışanları Vakfı’nın (TOBAV) katkı sağladığı konserde, Türk, İtalyan, Macar ve Portekizli müzisyenler izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Hitit kült yaşamının kral ve kraliçenin ağzından tiyatral bir gösteriyle aktarıldığı eserin ilk bölümünde, Hititler tanımlanarak dünya için önemi vurgulandı. İkinci bölümde Hitit kültürü ve günün modern dünyaya yansımaları, üçüncü bölümde ise Hitit yaşamından kesitler işlendi. Son bölümde ise Hititlerin yok oluşu canlandırıldı.

Hitit dönemine ait tarihi eserlerle çalgıların sahneye sinevizyon gösterisiyle yansıtıldığı gösteri, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

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