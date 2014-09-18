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Yaşam

Hitchcock, 16 yıldır bitkisel hayattaki bir hastayı ‘uyandırdı’

İngiliz asıllı ABD'li yönetmen Alfred Joseph Hitchcock'un filmini izleyen bitkisel hayattaki hasta bazı uyanıklık ve farkındalık belirtileri gösterdi

18 Eylül 2014 16:25

Dünyaca ünlü korku filmi yönetmeni Alfred Hitchcock'un "Bang! You're Dead" filminin izletildiği, gözleri açık, komada olan 34 yaşındaki hastanın beyni, sağlıklı kişilerinkine benzer tepkiler verdi.

Kanadalı bilim insanları, 1997'de bir kavga sırasında göğsüne aldığı yumruk nedeniyle bir süre kalbi duran ve 3 hafta komada kalan, gözleri açık olmasına rağmen bitkisel hayata giren 34 yaşındaki hastanın Hitchcock'un 1961 yapımı televizyon dizisi "Bang! You're Dead"e tepki verdiğini belirledi.

Bilim adamları önce 12 kişiye amcasının tabancasını bulan ve bunu oyuncak sanıp etrafına ateş açan bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı filmi izletti ve katılımcıların beyin görüntüleri inceledi.

 

Çok az yöntem bulunuyor

 

Daha sonra film 16 yıldır bitkisel hayat yaşayan 34 yaşındaki hasta ile 2007'den bu yana komada olan 20 yaşındaki bir kadına izletildi. Kadının gözleri açık olsa da hiçbir bilinç belirtisi göstermediği tespit edildi. 34 yaşındaki hastanın beyninin ise filmi izlerken sağlıklı kişilerinkiyle benzer tepkiler verdiği görüldü.

Bilim insanlarından Lorina Naci, tepki vermeyen hastalarda bilince ilişkin sinir sinyallerini belirlemek için çok az yöntem bulunduğunu ve bunu televizyon filmiyle test etmek istediklerini belirtti.

 

Yeni bir kapı açabilir

 

Filmi izlediğinde çok korktuğunu belirten Naci, herkesin tepkisinin aynı olmayabileceğini ancak 34 yaşındaki hastanın filmi anladığını düşündüklerini vurguladı. Bilim adamları bitkisel hayattaki 5 hastadan 1'inin bilinçli olabileceğini, sadece tepki veremediğini belirterek sonuçların derin komada olduğu düşünülen hastalarda bilinç belirtilerini tespit için yeni bir kapı açabileceğine dikkati çekti.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırma, 16 yıldır bitkisel hayatta olan hastanın ailesine de bir nebze umut verdi.

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