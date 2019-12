Hisseli Harikalar Kumpanyası Broadway’de

1980’li yılların unutulmaz müzikali Hisseli Harikalar Kumpanyası perdelerini yıllar sonra yeniden Broadway’de açacak.



Mayıs ayının son haftası New York’ta Broadway’de galası yapılacak müzikalin başrolünü Burak Kut oynayacak.



Müzikalin yazarı Haldun Dormen’in de onur konuğu olan galada 13 kişilik Amerikalı oyuncu gurubu oyunu İngilizce seslendirecek. 70 kişilik bir ekibin sergileyeceği Müzikal, Broadway’de 3 bin kişilik ünlü Beacon Tiyatrosunda sahnelenecek. Sanatçı Burak Kut en son CD’ sinin Nisan ayıda piyasaya çıkmasının ardından provalar için 1 aylığına ABD’ye gidecek. Müzikalin yapımcılığını İbrahim Yazıcı, yönetmenliğini ise Gülçin Hatihan yapacak. Turkish American Art Society of New York (New York Türk - Amerikan sanat merkezi ) tarafından organize edilen müzikal için gerekli anlaşmaların yapıldığını belirten oyunun yapımcısı İbrahim Yazıcı, eser sahibi Haldun Dormen’in de projeden çok heyecanlandığını ve gala gecesine katılacağını söyledi.



Türkiye’de 600 kez sahnelen müzikal şimdi Broadway’de



ANKA’ya ABD’de sahnelenecek Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali ile ilgili bilgi veren yönetmen Gülçin Hatihan, projeden çok heyecan duyduklarını belirterek şöyle konuştu:



“Tiyatromuz, ilk olarak Sönmez Atasoy yönetiminde, bin 500 kişilik bir Broadway salonu olan Townhall’da Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden ‘Kanlı Nigar’ adlı klasik müzikli oyunu, ardından Uğur Uludağ’ın yazdığı ve yönettiği ‘Sen Olmasaydın’ isimli oyunu sahneledi. Turkish-American Art Society of New York ekibi olarak, ikinci senemizde uzun zamandır planladığımız sanatsal faaliyetlerimizi hayata geçirme gayreti içerisindeyiz. Şimdi önümüzdeki ilk basamak, düşüncesi ile bile heyecanlandığımız, çok ses getireceğine ve kurum olarak sorumluluğunu hissettiğimiz güzel ülkemizin tanıtılmasına katkıda bulunacağına canı gönülden inandığımız, gene ‘Kanlı Nigar’ gibi, ama bu kez çıtayı bir adım daha ileriye taşıyarak sahnelemek üzere çalışmalara başladığımız ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’dır. ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’, Sayın Haldun Dormen tarafından yazılmış, müzikleri Melih Kibar ve merhum Çiğdem Talu tarafından düzenlenmiş ve Türkiye’nin pek çok ilinde 600’den fazla sahnelenmiştir. Kuvvetle muhtemel, ülkemizin en iyi bilinen, en çok sevilen müzikallerinden biridir. Bu muhteşem müzikalin hem eser hem müzikal haklarını aldığımızı, hatta Haldun Dormen’in oyunumuzun galasına da teşrif edeceğini gururla bildiririz.



Burak Kut, Murat Kurt’u oynayacak



Hatihan, daha önce müzikalin başrolünü Erol Evgin’in oynadığı Erol Sevgin rolü için de, ses sanatçısı Burak Kut’un, Murat Kurt rolüyle oynayacağını söyledi, Hatihan, “Burak Kut ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Oyunun geri kalan oyuncu, dansçı, müzisyenleri ve teknik kadrosu, New York’taki yerleşik Türk tiyatrocu kadrosundan sağlanacak. Pek çoğu zaten ekibimize uzun bir süredir dahil olan grubumuza her gün yeni bir yüz, yeni bir heyecanla ve sevgiyle eklenmektedir. Bu oyunun kadrosu, teknik elemanları ile birlikte 70 kişiyi bulacaktırö diye konuştu.



Kadroda 13 Amerikalı oyuncu var



Hatihan, müzikali Amerikalıların da izleyebilmesi için kadroların 13 Amerikalı oyuncuyu da eklediklerini belirterek şöyle konuştu:



“Bizlere Amerikalı seyircilere de ulaşabilme imkanını tanıyacak olan, ekibimizin Amerikalı oyuncuları tarafından, koltuklardaki kulaklıklar vasıtası ile simültane Türkçe’den İngilizce’ye çeviri yapabilme özgürlüğünü de sunmaktadır. Türk Amerikan Sanat Grubu olarak iki önemli motivasyonumuz var; günümüz kargaşasında ve kavga ortamında insanları sanat yolu ile bir çatı altında toplayabilmek ve Türk sanatını dünyaya duyurabilmek. Hiç kimseden izin ya da görev alarak değil, inandığımız ve istediğimiz için. Sanat, en enternasyonal dil ve bir ülkenin en az tarihi kadar önemli tanıtım aşamasında. Biz de, bu belki de Türk tiyatrosunun en çok izlenmiş ve en çok sevilen örneklerinden biri olan Hisseli Harikalar Kumpanyası’nı, hem Amerika’da yaşayan Türk, hem de oyun esnasında gerçekleşecek simültane çeviri sayesinde Amerikalı seyircilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Hisseli Harikalar Kumpanyası için bu güne dek yaptığımız gerek telif, gerek oyunculuk görüşmelerimizde hiç bir zorlukla karşılaşmadan, tam tersine müthiş bir destek görerek işe başlamış olmak bizi çok onurlandırıyor. Hepinizi kumpanyamıza bekliyoruz.



Müzikalin yapımcısı İbrahim Yazıcı da oldukça heyecanlı olduklarını belirterek, “Çok zor ama o kadar da heyecanlı bir projeye başlıyoruz. 70 kişilik bir grupla nerdeyse her gün prova yapmak kolay olmayacak, ama bütün zorlukları aşacak adrenaline sahibiz. Bu açıdan tüm ekip arkadaşlarımız büyük özverilerle çalışacaklar. Birçoğu New York’ta yaşayan 70 kişilik bir gönüllü kadro ile, ve ek olarak ilk kez de Amerikalı oyuncularla çalışacağız. Bir Türk müzikali olarak çok önem verdiğimiz bir proje Hisseli Harikalar Kumpanyası. Bunu New York’ta, Broadway’de sahneleyecek olmanın bize nasip olmasını çok heyecanlı buluyoruz. Hala yolun çok başındayız, hala emekliyoruz. Her ne kadar bize aksi söylense de, biz bütün gayretimizle daha da iyi projelere imza atmak arzusundayız. Oyunumuzu seyirci ile buluşturmak istediğimiz mekan, New York’un en prestijli salonlarından ve ikonik diye tabir edilen Beacon Theatre’dır. Beacon, 2 bin 894 kişilik salonu ve her türlü gösteriyi en alasından bir şölene dönüştürecek teknik donanıma sahipö diye konuştu.