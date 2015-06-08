Hisseden protez bacak üretildi

Avusturya’da üretilen ve hissedebilen protez bacak, 2007’de sağ bacağını kaybeden Wolfang Rangger adlı bir kişiye takıldı. Rangger, “Tekrar ayağım varmış gibi hissediyorum. Yeniden doğmuş gibiyim” dedi.

Linz Üniversitesi’nden Prof Hubert Egger, yapay ayağın tabanına yerleştirilen sensörlerin bacağın kesildildiği noktadaki sinirleri uyardığını söyledi. Egger, bunun ilk sensörlü protez olduğunu belirtti. Cerrahlar, protez takılmadan önce, Rangger’in sinir uçlarını deriye yakın bir noktaya getirdiler.

Ayağın tabanına topuk, ayak parmakları ve ayak hareketlerinin oluşturduğu basıncı ölçmek için altı sensor yerleştirildi.

Buradan alınan sinyaller, bacağın kesildiği noktaya yerleştirilen kumanda merkezine iletildi. Buradan sinir uçları uyarılarak sinyaller beyne ulaştırıldı.

Prof Egger, "Sensörler beyne bir ayak olduğunu söylüyor. Protezin takıldığı kişi, yürürken yerde kayıyor gibi hissediyor” diyor.

Emekli bir öğretmen olan Wolfgang Ranger bacağını bir inme sonucu damar tıkanması nedeniyle kaybetti.

Rangger bacağı laboratuvar ve evde altı ay boyunca denedi.

Şimdi, yeni bacağıyla koşabilen, bisiklete binebilen ve tırmanabilen 54 yaşındaki Rangger, “Artık buzda kaymıyorum, çakılda, betonda, çimende yürüyebiliyorum. En küçük taşı bile hissedebiliyorum” dedi.