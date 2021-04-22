AB, kripto para borsası Binance'a inceleme başlattı

Avrupalı regülatörler kripto borsası Binance'ın Avrupa Birliği (AB) menkul kıymet kurallarına uyup uymadığını inceleme kararı aldı. Regülatörler Binance'nin hisse senedi tokenlerinde işlem yapılmasına izin verirken, menkul kıymetler kurallarına uyup uymadığını inceleyecek.

Sözcü gazetesinin haberine İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), Financial Times'a yaptığı açıklamada hisse tokeni ürününü anlamak için Binance ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Ürün ve hizmetlerin FCA kurallarına uygun olup olmadığının belirlenmesinde Binance ve üst yönetim ekibinin sorumlu olduğunu da vurguladı.

Hisse senedi tokenleri ile komisyonsuz işlem yapılacağını duyurmuştu

Binance önceki hafta yaptığı açıklamada hisse senedi tokenlari ile komisyonsuz işlem yapılacağını duyurmuştu. Şu an ise sadece Tesla hisselerinin alım-satım işlemlerinin komisyonsuz olarak yapılabileceğini açıklamıştı.

14 Nisan tarihinde Coinbase'in hisse senetlerinin Nasdaq'da işleme açılmasının ardından Coinbase hissesi ile desteklenen "COİN" token'ını platformunda listeleyeceğini duyurmuştu. Token'laştırılmış Coinbase hissesi, COIN/BUSD işlem çiftiyle alınıp satılabiliyor.

Binance'ın web sitesinden yapılan açıklamada ise piyasa talebine yanıt vermek için daha fazla hisse senedi tokeni ve özelliği listeleneceği belirtildi. Bu işlemler için de Binance, FTX ve Bittrex Global'in de iş birliği içinde olduğu Alman finans firması CM Equity AG ve İsviçre merkezli tokenizasyon şirketi Digital Assets AG ile anlaştığını da duyurmuştu.

Binance’nin hisse tokenlerinde ABD, Çin ve Türkiye’den işlem yapılamıyor.