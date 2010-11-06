-HİSSE SENETLERİ DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 2,94 oranında değer kazandı. ABD'de FED'in tahvil alım beklentisi, iyi gelen bilançolar ve Çin imalat verisinde beklentilerden iyi gelen sonuçlarla Dow Jones 11.444,08 puandan kapandı. FED'in beklendiği gibi açıkladığı tahvil alım programı, Obama'nın vergi indirimlerinin genişletilebileceği şeklindeki açıklamaları ile borsalarda hızlı bir yükseliş yaşandı. Dow Jones 11.240 seviyelerindeki direncini kırarak 11.450 puanın biraz altında kapanış yaptı. Haftaya 69.442,10 puanla başlayan İMKB 100 kar satışlarıyla en düşük 68.146 seviyesini gördü. 68.500 destek seviyesinin çalışması ve daha sonra yurt dışı hareketin etkisiyle hızla yükseldi, önceki zirve seviyelerini test ederek en yüksek 71.339 puana çıktı. Endeks dolar bazında 5.09 cent ile yeni rekorunu kırarken, TL bazlı rekora ulaşamadı. Geçen haftanın flaş hissesi Garanti Bankası oldu. Yüzde 25'inin satış haberi ve ardından 9 aylık karın açıklanması hissedeki işlemleri yoğunlaştırdı. FED, 3 Kasım toplantısının sonunda ekonomiye destek için 600 milyar dolarlık tahvil alımı programı açıkladı. Haziran sonuna kadar ayda 75 milyar dolarlık alım yapılacak. Üstelik FED, istihdam ve enflasyonu dikkate alarak programın büyüklüğünü ve hızını düzenli olarak gözden geçireceğini bildirdi. Ekonomiye dair iyimser beklentileri artıran bu açıklamaya FED'in sağlıklı bankaların temettü ödemelerini artırmalarına izin vereceği haberi de eklenince ABD borsa endeksleri son iki yılın en yüksek seviyelerine çıktı. FED'in doları dünyada daha da bollaştıracak hamlesi nedeniyle dolar hızlı değer kaybetti. Euro/Dolar paritesi 1.3864'ü gördükten sonra 1.4283'e kadar çıkarak yüzde 3 arttı. İMKB, haftaya yüzde 0,46'lık artışla başladı. Salı günü ortalama yüzde 0,80 gerileyen endeks çarşamba günü sadece 82,42 puanlık bir artışla 68.604,63 puandan kapandı. Perşembe günü gelen hızlı yükselişle 2.300,76 puan birden artan İMKB 100'deki günlük çıkış ortalama yüzde 3,35'i buldu. Cuma günü ise hafif satıcılı seyir sonunda 126,24 puanlık düşüş gerçekleşti. -GELECEK HAFTA- Bayram tatili öncesindeki son haftada İMKB, son yükselişi hazmetmeye çalışırken, yurt dışındaki gelişmeleri de izleyecek. Uzmanlar, İMKB 100 için dirençlerin 71.750 ve 73.200 puan seviyelerinde, desteklerin ise 70.000 ve 68.500'de bulunduğuna işaret ediyor. -ÖZETLE PİYASALAR- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki oranlarda düşüş ağırlıklı bir seyir izlendi. Türk Lirası karşısında haftalık bazda dolar ve avro düştü. Altın fiyatları haftayı artışla tamamladı. Mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,94 oranında değer kazandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,87, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,21 arttı. Yatırım fonlarının seyrini izleyen A.A Fon Endeksi geçen hafta yüzde 0,23 oranında artış gösterdi. Önceki hafta sonundaki oranlara göre, 1 aylık mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,13, haftalık reponun net getirisi yüzde 0,12 olarak gerçekleşti. -BORSA ENDEKSLERİ- İMKB 100 Endeksi, hafta boyunca 2.018,69 puan artarak 68.760,46 puandan 70.779,15 puana çıktı. Hisse senetlerindeki haftalık ortalama artış yüzde 2,94 oldu. İMKB Mali Endeks 3.841,80 puan artarak 106.720,30 puandan 110.562,10 puana, İMKB Sanayi Endeksi 525,37 puan artarak 50.464,25 puandan 50.989,62 puana ve İMKB Hizmetler Endeksi 1.200,81 puan artarak 43.063,97 puandan 44.264,78 puana çıktı. Böylece, mali grup hisseler ortalama yüzde 3,60 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 1,04 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 2,79 oranında değer kazandı. -KAZANANLAR VE KAYBEDENLER- Borsada geçen hafta işlem gören 341 hisse senedinden 226'sı değer kazanırken, 78 hisse senedi değer yitirdi, 37 hissenin değeri değişmedi. Geçen hafta en yüksek oranlı artış, yüzde 41,59 ile Konfrut Gıda hisselerinde gerçekleşti. Yüzde 38,50 oranındaki artışla Vakıf Yatırım Ortaklığı hisseleri ikinci ve yüzde 32,45'lik artışla da Armada Bilgisayar hisseleri üçüncü olarak sıralandı. En yüksek oranlı gerileme ise yüzde 44,01'lik düşüşle Mensa (Oydan Yoksun) hisselerinde oldu. Avrasya Yatırım Ortaklığı hisseleri yüzde 16,59'luk düşüşle ikinci ve Emek Elektrik hisseleri yüzde 8,63'lük düşüşle üçüncü sırada yer aldı. -DÖVİZ- Geçen hafta Türk Lirası karşısında dolar ve avronun fiyatı düştü. İstanbul serbest piyasada önceki hafta sonuna göre ABD Dolarının Türk Lirası satış fiyatı 0,0420 lira ve yüzde 2,92 düşerek 1,3940 liraya, avronun satış fiyatı 0,0210 lira ve yüzde 1,06 düşerek 1,9650 liraya indi. İngiliz Sterlinin satış fiyatı 0,0050 lira ve yüzde 0,22 düşerek 2,2650 liraya inerken, İsviçre Frangının satış fiyatı değişmeyerek 1,4550 lirada kaldı. Bugün öğle saatlerinde ise İstanbul serbest piyasada ABD Doları 1,3950 liradan, avro 1,9590 liradan, İngiliz Sterlini 2,2750 liradan ve İsviçre Frangı da 1,4650 liradan satılıyor. -ALTIN- Haftalık bazda, Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,87, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,21 arttı. Cuma günü kapanış itibariyle külçe altının gram satış fiyatı 62,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 419,00 liraya çıktı. İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) 24 ayar altının gram fiyatı da yüzde 0,47 artarak 61,900 lira oldu. -YATIRIM FONLARI- Yatırım fonlarına katılma belgeleri önceki hafta sonuna göre ortalama yüzde 0,23 oranında değer kazandı. Yatırım fonlarının fiyat seyrini izleyen A.A Bileşik Fon Endeksi geçen hafta boyunca 2.417 puan artarak 1.041.796 puandan 1.044.213 puana çıktı. Geçen haftanın en çok değer kazanan katılma belgeleri, yüzde 4,17'lik artışla İş A Tipi Teknoloji Endeks Fon, yüzde 3,67'lik artışla Vakıf A Tipi İMKB 30 Fon ve yüzde 3,58'lik artışla ING Bank A Tipi 30 Endeks Fon olarak sıralandılar. Haftanın en çok değer yitiren üç katılma belgesi ise yüzde 2,84'lük düşüşle Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Fon, yüzde 2,76'lık düşüşle ING Bank B Tipi Yabancı Menkul Kıymet Fon ve yüzde 2,44'lük düşüşle Gedik Kronos Alpha A Tipi Değişken Fon oldular. -TAHVİL-BONO-FAİZ-REPO- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında oluşan ağırlıklı ortalamalar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çeşitli vadelerdeki kağıtların haftalık net getirileri yüzde 0,13 ile yüzde 0,14 arasında oldu. Geçen hafta, mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarının ortalamaları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bir önceki hafta sonu geçerli olan oranlar itibariyle 1 ay vadeli mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,13'ü buldu. Önceki hafta sonunda İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda ağırlıklı ortalama faizi yüzde 7,1 dolayında bulunan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,12 olarak gerçekleşti.