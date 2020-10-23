Hisse devrinin tamamlandığı Temsa toplu ulaşımda elektrikli araç alanında yatırımlar yapacak

Sabancı Holding iştiraki Exsa ile PPF Group'un iştiraki PPF Industry Co'nun Temsa hisselerini yüzde 50-50 ortaklıkla satın alınmasında devir işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper yaptığı değerlendirmede, şirketin toplu ulaşımda elektrikli araçlar alanında yeni yatırımlar yapacağını ifade etti.

Rekabet Kurumu, Temsa Ulaşım Araçları'nın ortak kontrolünün Sabancı Holding iştiraki Exsa Export ile PPF Beer Topholdco tarafından devralınması işlemine Temmuz ayında izin vermişti.

Sabancı'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Satın almaya ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını takiben kapanış işlemleri gerçekleştirilmiş ve pay devrine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Temsa'nın sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden payları 22 Ekim 2020 tarihi itibarıyla iştirakimiz ExSA tarafından devralınmıştır" denildi.

Elektrikli araç çözümlerine yatırım yapacak

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Skoda Transportation ile Temsa'nın ihraç pazarlarında daha güçlü olacağını ifade ederek, "Temsa, toplu ulaşımın geleceği olarak gördüğümüz elektrikli araç çözümlerinde yapacağı yeni yatırımlarla sürdürülebilirlik konusunda da örnek şirketlerden biri olacaktır" dedi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Skoda Transportation lokomotiften tramvaya kadar geniş bir yelpazede raylı ulaşım araçları üretiyor. Şirketin ürünleri Konya ve Eskişehir'de de kullanılıyor.

Alper, iki şirketin şehir içi ulaşım alanındaki bilgi birikiminin Temsa için "farklı ufuklar" açabileceğini belirtti.

Temsa için Tolga Kaan Doğancıoğlu'nun ise CEO olarak görev yapacağı ifade edildi. Daha önce Kordsa'da görev yapan Doğancıoğlu, bundan önce 12 yıl Hexagon Studio'nun genel müdürlüğünü yürütmüştü.

Sabancı Holding Temsa Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu yüzde 48.71 hissenin tamamını 2019 yılında 182.7 milyon liraya True Value Capital Partners'a satmıştı. Ancak Temsa, bir süre sonra üretimi durdurmuş ve geçici konkordato ilan etmişti. Sabancı, bu yıl Şubat ayında Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ile yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere niyet mektubu imzalamıştı.