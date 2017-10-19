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Hisarcık'taki çatı yangını korkuttu

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Hisarcık İlçesi'nde apart dairelerin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü

19 Ekim 2017 01:49

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Hisarcık İlçesi\'nde apart dairelerin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Simav Caddesi\'nde akşam saatlerinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Hisarcık ve Emet belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahele etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle ilçe merkezine 3 saat boyunca elektrik verilemedi.
6 apart dairede hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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