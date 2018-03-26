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Hisarcık'ta 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde 1'i mahalle, 3'ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtar yaşamını yitirdi

26 Mart 2018 18:45

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde 1\'i mahalle, 3\'ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtar yaşamını yitirdi.
Hisarcık\'ta ilk olarak 15 Ekim 2015\'te Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yetirdi. 2 Kasım 2015\'te de Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Akgül\'den sonra ise 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından vefat etti. Hisarcık ilçesinde son olarak 23 Mart 2018 tarihinde de Sefaköy Muhtarı 3 çocuk babası Kazım Okan (75), Almanya\'da kalp rahatsızlığından öldü. Okan\'ın cenazesinin Almanya\'dan Türkiye\'ye getirilip Hisarcık Sefaköy\'de toprağa verileceği belirtilirken, ilçede 2,5 yılda 4 muhtarın yaşamını yitirmesinin üzüntüsü yaşanıyor.

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