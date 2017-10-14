Hisarcıklıoğlu'nun Kayseri tutkusu plakada

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- SOYADINI Kayseri\'de Erciyes eteklerindeki Melikgazi İlçesi\'ndeki ünlü Hisarcık bağlarından alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri sevgisini , ilgisini özel aracının plakasına taşıdı.

Hisarcık Mahallesi\'ndeki babasının bağevine sık gelip, kafasını dinleyen, doğup büyüdüğü Kayseri\'de dostlarıyla özlem gideren TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri\'ye bağlılığını, aidiyetini özel işlerinde kullandığı siyah renkli cipine \'06 RH 038\' plakası ile gösterdi. Başkentte Kayseri lobisinin en güçlü isimlerinden biri gösterilen Hisarcıklıoğlu\'nun kente olan ilgisi hemşehrileri tarafından takdirle karşılanıyor. Rifat Hisarcıklıoğlu, son olarak ad ve soyadının ilk harfleri ile Ankara ve Kayseri\'nin trafik plaka kodlarını taşıyan cipiyle Kayseri\'de KTO eski başkanlarından Asaf Mehmetbeyoğlu\'nun 84 yaşında vefat eden annesi Sevim\'in cenaze törenine katıldı. TOBB Başkanı geceyi Hisarcık Mahallesi\'ndeki babasının evinde geçirdikten sonra bu sabah Ankara\'ya döndü.



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