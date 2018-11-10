Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu, \"Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız biz. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız biz. Ama tümsekten inerken hızla ineriz\" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası\'nın (ESO) 50\'nci yılı nedeniyle bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu\'nun yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Sülü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

\'KIZLARINIZI MUHAKKAK İŞİNİZE DAHİL EDİNİZ\'

Rifat Hisarciklıoğlu yaptığı konuşmada, sanayicilerin kızlarını da işlerine dahil etmesini istedi. ESO Meclis üyesi seçilen iki kadın üye Pınar Cengiz ve Nilay Güneş Erdemir\'i kürsüye davet ederek kutlayan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

\"Babalarını kutlamak lazım. Kızlarını bizzat işin başında işin içine dahil etmişler. Eğer bu ülke kalkınacaksa, zenginleşecekse ancak girişimcisiyle zengin olabilir. Ne kadar çok girişimcin var o kadar zenginsin. Erkekler olarak biz ülkeyi ancak buraya kadar getirebildik. Ama bugüne kadar kullanmadığımız potansiyelimiz kadınlarımız, genç kızlarımız ve özellikle sanayici babalardan ricam genç kızlarınızı da muhakkak işinize dahil edin. Onları da girişimci yapın ki bu ülke daha hızlı zenginleşsin.\"

\'BU TÜMSEĞİ AŞACAĞIZ\'

Sıkıntılı günlerin aşılacağını belirten Rifat Hisarciklıoğlu, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

\"Bizler sıkıntılı günlerimiz oluyor mu oluyor. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız biz. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız biz. Ama tümsekten inerken hızla ineriz. Ama bir tek bir şey var birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Bunu yaparsak hep beraber kazanırız, bunu yapmazsak hep beraber de kaybederiz. Lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim. Gerek siyasi fikrinden dolayı, mezhebinden dolayı, veya etnik kökeninden dolayı, görüşünden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirimizi sevelim. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bakın 2016\'dan bu tarafa görüyorsunuz. Başımıza bir sürü hadise geldi, 15 Temmuz\'da kim vardı sokakta? Bu millet vardı sokakta 80 milyon 15 Temmuz gecesi sokaktaydı. Ama dost dediğimiz kim vardı yanımızda? Kimse yoktu. Onun için diyorum ki Allah bize sevgiyi vermiş, birbirimizi sevmezsek tam insan olamayız. Tam sevemedikten sonra da birlik ve beraberliğimizi sağlayamayız. Ne olur birbirimizi siyasi görüşünden dolayı, fikrinizden dolayı, mezhebinizden, etnik kökeninizden dolayı birbirimizi dışlamayalım. 80 milyon eğer biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek bu bileği kimse bükemez. Onun için Allah bizi birlik ve beraberlik yolunda yolumuzu açık etsin.\"

Yapılan konuşmaların ardından ESO Başkanı Celaletin Kesikbaş, Rifat Hisarciklıoğlu\'na plaket verdi.

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