Hisarcıklıoğlu: Reyhanlı, Ortadoğu’ya açılan önemli bir kapıdır (2)

HATAY’A ÖZEL TEŞVİKLER İSTİYORUZ

Rehyanlı\'nın ardından Hatay\'ın Antakya İlçesi\'ne geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antakya Yeni Sanayi Sitesi\'nde yaptırılan Ahşap Kurutma Fırını\'nın açılışını yaptı. Hisarcıklıoğlu, daha sonra TOBB tarafından yaptırılan TOBB Anadolu Kız-Erkek İmam Hatip Lisesi ile lisedeki öğrencilerin kaldığı pansiyonu açtı. Hisarcıklıoğlu’na buradaki açılışta Hatay Valisi Erdal Ata, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç ile çok sayıda oda ve borsa başkanı katıldı. Açılışların ardından Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antakya Ticaret Borsası (ATB) tarafından onuruna Hisarcoklıoğlu onuruna akşam yemeğine katıldı.

HATAY’IN GELECEĞİ PARLAKTIR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yemekte yaptığı konuşmada zor günler geçiren Hatay’ın önümüzdeki dönemde ekonomik anlamda önünün açık olduğunu söyledi. Oda ve borsaların Hatay’ın gelişmesi için elini taşın altına koyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

\"Hatay’a özel teşvikler istiyoruz, çünkü Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmede en büyük yük ülkede baktığımız zaman iki ilde, Kilis ve Hatay’da. Dörtyol-Hassa Tünelinin biran önce bitmesini istiyoruz. Bu tünelin bitmesi demek Hatay ve İskenderun’a zenginlik demektir. Bu tünel bitince Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun denize açılan kapısı İskenderun olacaktır. Hatay bunları fazlasıyla hak ediyor. Çünkü ülkemiz ekonomisinin lokomotif illerinden birisi Hatay’dır, inşallah Hatay’ın geleceği de parlaktır. Sıkıntılarımız elbette ki var ama bunların hepsini aşarız. Yeter ki bir ve beraber olalım, ortak akıl ve diyalogla birlikte hareket edelim. Biz bunları ekonominin tüm sıkıntılarını aşarız, sizlerden ricam birbirinizi ötekileştirmeyin, kimseyi öteki diye dışlamayalım, farklı siyasi görüş, mezhep, etnik grup, dünya görüşü her neyse bunların hepsi bizim zenginliklerimiz. Allah isteseydi hepimizi aynı yaratırdı. Farklı düşüneceğiz, farklı yaşayacağız ama Antakya deyince ortak akılda hep birlikte birleşeceğiz.”

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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