T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen 'Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği' konulu istişare toplantısına katıldı

03 Mart 2018 02:18

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen \'Sanayi Kenti Karabük\'ün Ekonomik Geleceği\' konulu istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki tutumundan tüccar ve sanayiciler olarak rahatsız olduklarını belirterek, \"Kredi maliyetlerinin yükselmesi, kredi vermekteki zorlaştırmalardan reel sektör çok zor durumda kalıyor. Bunun bir an önce çözülmesi lazım\'\' dedi.
Filyos Liman Projesi\'nin özellikle Karabük için önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, \'\'Çelik bizim için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük\'ü çok ilgilendiriyor. \'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyuyorum\' dedi. Bizim gibi dünya çapında çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya sokacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük 10\'uncu çelik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak. Bunun çözülmesi çok önemli. Eğer dünya bu şekilde, her ülke korumacı tavır içine girerse, bakınız dünyada bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci, İkinci Dünya Savaşlarının çıkma sebepleri budur. Dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında görüş ayrılığımız yok. Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle güya kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu işler\" diye konuştu.
Konuşmasının ardından toplantı salonundan canlı bağlantı yoluyla Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Yüksek Okulu\'nun açılışı yapıldı. Hisarcıklıoğlu\'na kendi resminin bulunduğu tablo ile çeşitli hediyeler verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Karabük TicaretSanayi OdasıKenti Karabük Ekonomik GeleceğiHisarcıklıoğluBununFilyos Liman ProjesiKarabükDün ABD Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24