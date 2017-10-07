T24 LogoT24 Logo
Spor

Hırvatistan’da teknik direktör Cacic ile yollar ayrıldı

Hırvatistan, gruptaki son iki maçında 1 puan alabildi

07 Ekim 2017 14:55

Hırvatistan Futbol Federasyonu, teknik direktör Ante Cacic ile yolları ayırma kararı aldı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde bir önceki maçta A Milli Takım’a 1-0 yenilen ve dün de Finlandiya ile evinde 1-1 berabere kalan Hırvatistan’da Cacic ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Goal'de yer alan habere göre federasyondan resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması beklenirken; Hırvatistan’ın Dünya Kupası’na katılma yolunda kaderini belirleyecek olan maçta yardımcı antrenörler Josip Simunic ve Ante Mise’nin takımın başında olacağı öğrenildi.

 

ETİKETLER

Ante CacicHırvatistanTeknik Direktörayrılıkkovuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24