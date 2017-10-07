Hırvatistan’da teknik direktör Cacic ile yollar ayrıldı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, teknik direktör Ante Cacic ile yolları ayırma kararı aldı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde bir önceki maçta A Milli Takım’a 1-0 yenilen ve dün de Finlandiya ile evinde 1-1 berabere kalan Hırvatistan’da Cacic ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Goal'de yer alan habere göre federasyondan resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması beklenirken; Hırvatistan’ın Dünya Kupası’na katılma yolunda kaderini belirleyecek olan maçta yardımcı antrenörler Josip Simunic ve Ante Mise’nin takımın başında olacağı öğrenildi.