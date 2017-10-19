Hırvatistan'da rota Carlo Ancelotti

Geçen günlerde teknik direktör Ante Cacic'in görevine son veren Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun, İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Hırvatistan Futbol Federasyonu, Cacic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Ancelotti'yi getirmek istiyor.

58 yaşındaki teknik adam, son olarak Bayern Münih'i çalıştırmış ve oyuncularla yaşadığı sorunlar nedeniyle gönderilerek yerine Jupp Heynckes getirilmişti.