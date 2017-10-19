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Spor

Hırvatistan'da rota Carlo Ancelotti

Bayern Münih, İtalyan çalıştırıcının görevine son vererek Heynckes'i teknik direktörlüğe getirmişti

19 Ekim 2017 17:01

Geçen günlerde teknik direktör Ante Cacic'in görevine son veren Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun, İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Hırvatistan Futbol Federasyonu, Cacic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Ancelotti'yi getirmek istiyor.

58 yaşındaki teknik adam, son olarak Bayern Münih'i çalıştırmış ve oyuncularla yaşadığı sorunlar nedeniyle gönderilerek yerine Jupp Heynckes getirilmişti.

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Carlo AncelottiHırvatistanteknik DirektörAnte Cacic

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