Hırvatistan'a mağlup olan İngilizler kaç litre bira içti?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Dünya Kupası'yla birlikte trend olan konuları değerlendirdi.

Özkök, İngilizlerin bira kültürünü ve İngiliz teknik direktörün popüler hale gelen yeleğini yazdı.

İşte Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te yer alan yazısı:

İngilizler, dün gece kaç litre bira içti

Bundan önceki İngiltere-Kolombiya maçını 32 milyon İngiliz televizyondan seyretmişti. Bu rakam dün gece herhalde en az 35 milyon olmuştur...



Geçen salı sormuştum... Acaba o gün İngiltere’de ne kadar bira içilmiştir...



Cevabı dün Paşabahçe’nin Cam Eşya Grubu Başkanı Cemil Tokel’den geldi.



İngilizler Kolombiya maçının oynandığı gün 22 milyon pint bira içmişler.



Yani 11 milyon litre bira...



“İngiliz Bira ve Pub’lar Birliği” o gün maç boyunca ekstra 8 milyon litre bira içildiğini açıkladı.



Bu İngiltere tarihinde bir rekormuş.



81 milyonluk Türkiye’de günlük bira tüketiminin 1.5 milyon litre olduğunu düşünürseniz, bir fikir sahibi olursunuz.

Cemil bu rakamı nereden öğrenmiş?

İngiltere bu kupa dolayısıyla “football coming home” yani futbol evine dönüyor haletiruhiyesine girdi.

Cemil Tokel de anında bu ruha uygun bira bardağı üretme haletiruhiyesine girmiş.



Bunun pazar araştırması için oradaymış.



Bu arada maçlar dolayısıyla Avrupa’da bira ve kolalı içecek sanayisinde kullanılan karbondioksit gazı temininde zorluk çekilmeye başlanmış.

Erkek yeleği, kadın korsesi mi?

İngiliz takımının koçu Gareth Southgate günün stil ikonu haline geldi.



Her maçta giydiği Marks and Spencer yeleğinin satışı yüzde 35 artmış.



Yelekle ilgili aramalar eBay’de yüzde 25, Harpers Bazaar dergisinin internet sitesinde yüzde 31 artmış. Bu arada bu maçlar sayesinde son yıllarda erkek modasında yükselen yelekle ilgili olarak Independent gazetesinde şu ilginç yorumu okudum:



“Yelek, kadın korsesinin erkek versiyonudur...”



Hiç aklıma gelmemişti