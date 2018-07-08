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Spor

Hırvatistan yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu

Rusya-Hırvatistan: 5-6 SOÇİ, (DHA) STAT: Fisth HAKEMLER: Sandro Ricci, Emerson De Carvalho, Marcelo Van Gasse RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Zobnin, Kuzyaev, Samedov (Dk

08 Temmuz 2018 02:59

Rusya-Hırvatistan: 5-6

SOÇİ, (DHA)

STAT: Fisth
HAKEMLER: Sandro Ricci, Emerson De Carvalho, Marcelo Van Gasse
RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Zobnin, Kuzyaev, Samedov (Dk. 54 Erokhin), Golovin (Dk. 102 Dzagoev), Cheryshev (Dk. 67 Smolov), Dzyuba (Dk. 79 Gazinsky)
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko (Dk. 94 Corluka), Lovren, Vida, Strinic (Dk. 74 Piravic), Rebic, Rakitic, Modric, Perisic (Dk. 63 Brozovic), Kramaric (Dk. 88 Kovacic), Mandzukic
GOLLER: Dk. 31 Cheryshev, Dk. 114 Fernandes (Rusya) - Dk. 39 Kramaric, Dk. 101 Vida (Hırvatistan)
SARI KARTLAR: Gazinsky (Rusya) - Lovren, Strinic (Hırvatistan)

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan, normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta Rusya\'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Hırvatistan yarı finalde İngiltere\'nin rakibi oldu.

31\'inci dakikada Dzyuba\'dan aldığı pasla ceza sahasına ilerleyen Cheryshev içeri girmeden sert ve etkili bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
39\'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mandzukic beklemeden ortasını yaptı ve kafayı vuran Kramaric topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.
101\'inci dakikada Hırvatistan\'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Vida\'nın yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
114\'üncü dakikada Rusya\'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Dzagoev\'in ortasında kafa vuruşunu yapan Fernandes durumu eşitledi: 2-2.
Uzatma dakikaları 2-2\'lik eşitlikle sonuçlanırken, karşılaşma penaltı atışlarına gitti.
Rusya\'nın ilk penaltı atışını Smolov kullandı ve Subasic gole izin vermedi.
Hırvatistan\'ın ilk penaltı atışını Brozovic kullandı. Top kalecinin sol tarafından ağlara gitti: 2-3.
Rusya\'nın ikinci penaltı atışını Dzagoev kullandı. Meşin yuvarlak kalecinin sol tarafından ağlarla buluştu: 3-3.
Hırvatistan\'ın ikinci penaltı atışını Kovacic kullandı. Kovacic\'in vuruşunu  Akınfeev kurtardı.
Rusya\'nın üçüncü penaltı atışını Fernandes kullandı. Top dışarı çıktı.
Hırvatistan\'ın üçüncü penaltı atışını Modric kullandı. Akınfeev\'in elinden seken top ağlara gitti: 3-4.
Rusya\'nın dördüncü penaltı atışını Ignasevich kullandı. Top, Subasic\'in sağından ağlarla buluştu: 4-4.
Hırvatistan\'ın dördüncü pentaltı atışını Vida kullandı. Meşin yuvarlak Akınfeev\'in sağından ağlara gitti: 4-5.
Rusya\'nın beşinci penaltı atışını Kuzyaev kullandı. Top ile Subasic ters köşelere gitti: 5-5.
Hırvatistan\'ın beşinci penaltı atışını Rakitic kullandı ve top ağlara gitti: 5-6.
Penaltı atışları sonucunda karşılaşmayı kazanan Hırvatistan, yarı finale yükseldi.

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