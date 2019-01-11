Hırvatistan ve İsrail 500 milyon dolarlık F-16 anlaşmasını iptal etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Hırvatistan ve İsrail, iki ülke arasındaki 500 milyon dolarlık F-16 anlaşmasının iptal edildiğini duyurdular.

ABD, Hırvatistan’ın Sovyet tasarımı olan eski MiG-21 uçaklarını değiştirerek yeni bir filo oluşturma amacıyla İsrail ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkıyordu. Trump yönetimi, İstail’in, kendi teknolojisine uyarladığı ABD yapımı uçakları satarak, ABD teknolojisinden faydalandığını ileri sürüyor.

Konu ile ilgili olarak İsrail Savunma Bakanı Udi Adam, “Hırvatistan süreci, profesyonel ve akıllıca yürüttü. Maalesef bu anlaşmanın, iki ülkenin dışındaki taraflardan etkilenebileceğinin öngörülememesi nedeniyle anlaşmayı iptal etmek durumunda kaldık” dedi.