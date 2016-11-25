Hırvatistan: Türkiye'yle müzakereleri dondurma kararı AB'nin çıkarına olmaz

Hırvatistan, Avrupa Parlamentosu'ndan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını öngeren karar taslağının kabulüne ilişkin "Türkiye'yle müzakereleri dondurma kararı AB'nin çıkarına olmaz" dedi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier, Slovenya ziyaretinde Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aldığı Türkiye kararını değerlendirdi. Bakan Stier, "Müzakerelerin dondurulma kararı AB'nin çıkarına değil. Ankara ile ilişkilerde yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var" dedi.