T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırvatistan: Türkiye'yle müzakereleri dondurma kararı AB'nin çıkarına olmaz

AB'nin son üyesi 2013 yılında birliğe katılan Hırvatistan olmuştu

25 Kasım 2016 17:51

Hırvatistan, Avrupa Parlamentosu'ndan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını öngeren karar taslağının kabulüne ilişkin "Türkiye'yle müzakereleri dondurma kararı AB'nin çıkarına olmaz" dedi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier, Slovenya ziyaretinde Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aldığı Türkiye kararını değerlendirdi. Bakan Stier, "Müzakerelerin dondurulma kararı AB'nin çıkarına değil. Ankara ile ilişkilerde yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var" dedi.

ETİKETLER

HırvatistanAvrupa BirliğiAvrupa ParlamentosuTürkiyeABnin çıkarına olmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24