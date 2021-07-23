Hırvatistan, turizm sezonunda Covid-19'a karşı tedbirleri artırıyor. İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç, "ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan yaz aylarında koronavirüsün Adriyatik kıyısı boyunca yayılmasını engellemek amacıyla kontrolleri sıkılaştırmaya karar verdiklerini" duyurdu.

Aynı zamanda ulusal sivil koruma müdürlüğünün de başkanı olan Bozinoviç düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek haftadan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak." dedi.

Euronews'in haberine göre; Açıklamada, kişilerin aşı olduklarına, Covid-19 testlerinin negatif çıktığına veya hastalığı geçirdiklerine dair bir sertifika göstermeleri koşulunda ise konser gibi bin kişiye kadar katılımla gerçekleşecek etkinliklerin yapılabileceği belirtildi.

Konser ve spor müsabakalarına katılım için Covid-19 testi veya aşı sertifikası şartı

Bozinoviç, benzer şekilde, "herhangi bir spor müsabakasına katılmak isteyen herkesin bu şartları yerine getirmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

Turizm, özellikle orta ve doğu Avrupa'dan gelen turistler için büyük bir cazibe merkezi olan ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sini oluşturuyor.

Hırvatistan ayrıca salgının yayılmasını engellemek için bu hafta İngiltere, Rusya ve Kıbrıs'tan gelenlere aşı durumlarından bağımsız olarak zorunlu test şartı koydu.