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Dünya
Deutsche Welle

Hırvatistan sığınmacı akınıyla baş edemiyor

Sığınmacı akınının Macaristan'dan sonra yöneldiği Hırvatistan sıkıntı yaşıyor. Sığınmacılar polis kordonunu aşarak yollarına devam ediyor. Zagreb, sınırın kapatılabileceği uyarısında bulundu.

18 Eylül 2015 01:08


Sığınmacılar, Macaristan'ın sınırı kapatması üzerine Hırvatistan'a yönelmişti. Hırvat yetkililer, son 24 saat içinde 7 bin 300 kişinin geldiğini açıkladı. Hırvatistan, gelenlerin sınırdan geçiş yapmalarına ancak kayıt işleminden sonra izin veriyor.

Tovarnik sınır kapısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup, polis kordonunu aşmayı başardı. Çıkan arbedede yaralananlar ve bayılanlar olduğu bildirildi.

Hırvat bakanın komşulara çağrısı

Hırvatistan İçişleri Bakanı Ranko Ostojiç, Tovarnik'e gelerek görevlilerden bilgi aldı. Hırvat bakan Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan'ı sığınmacı akınını durdurmaya çağırdı. Ostojiç, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getirin" dedi. Ranko Ostojiç, durumu kontrol altına alabilmek için sınır muhafaza ekiplerinin yeni imkânlarla donatıldığını kaydetti. Hırvatistan İçişleri Bakanı, önümüzdeki 24 saat içinde 8 bin mültecinin daha gelmesi halinde sınırı kapatacaklarını açıkladı.

Avrupa'da sığınmacı alarmı

Bulgaristan, sığınmacı akınına karşı Türkiye'ye olan sınırında geniş önlemler almaya başlamış, Almanya da Çek Cumhuriyeti'ne olan sınırında kontrolleri sıkılaştırmıştı. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, dün yaptığı açıklamayla, Yunanistan’a geçmek için sınır kapısı yakınlarında bekleyen sığınmacılara üç gün süre verildiğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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