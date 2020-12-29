Hırvatistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'ın Petrinja kentinde yerel saatle 12.00'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Petrinja'da dün 5 büyüklüğünde iki deprem binalarda hasara yol açmıştı.

Merkez üssü, Zagreb'in 50 kilometre güneyindeki Petrinja olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtiliyor. Ancak henüz can kayıpları konusunda bir bilgi yok.

Deprem Bosna Hersek, Çekya, Hırvatistan, Almanya, Macaristan, İtalya, Karadağ, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan ve Avusturya'dan da hissedildi.

Zagreb'de dün de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti.