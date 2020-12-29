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Dünya

Hırvatistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Depremin yol açtığı can kayıpları ve hasara ilişkin henüz bilgi verilmedi

29 Aralık 2020 16:11

Hırvatistan'ın Petrinja kentinde yerel saatle 12.00'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Petrinja'da dün 5 büyüklüğünde iki deprem binalarda hasara yol açmıştı.

Merkez üssü, Zagreb'in 50 kilometre güneyindeki Petrinja olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtiliyor. Ancak henüz can kayıpları konusunda bir bilgi yok.

Deprem Bosna Hersek, Çekya, Hırvatistan, Almanya, Macaristan, İtalya, Karadağ, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan ve Avusturya'dan da hissedildi.

Zagreb'de dün de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti.

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