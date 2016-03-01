Hırvatistan Başbakanı Merkel ile görüşecek

Sığınmacı krizinde Avrupa ülkeleri arasında gerilimin yükseldiği bir dönemde Hırvatistan
Başbakanı Tihomir Oreskoviç Berlin'i ziyaret ediyor. Oreskoviç, Başbakan Angela Merkel
tarafından Berlin'de bugün askeri törenle karşılanacak.
Hırvatistan geçen hafta Slovenya, Sırbistan ve Makedonya ile birlikte sığınmacı girişlerine
günlük kota getirmişti.
Yunanistan'dan Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine geçiş için sığınmacıların kullandığı güzergah
olan ‘Balkan rotası'nda oluşan tıkanıklık, binlerce sığınmacının Yunanistan'da yığılmasına yol
açmıştı. Merkel, zor durumda kalan Yunanistan hükümetine destek açıklaması yapmıştı.