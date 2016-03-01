Hırvatistan Başbakanı Merkel ile görüşecek

Sığınmacı krizinde Avrupa ülkeleri arasında gerilimin yükseldiği bir dönemde Hırvatistan

Başbakanı Tihomir Oreskoviç Berlin'i ziyaret ediyor. Oreskoviç, Başbakan Angela Merkel

tarafından Berlin'de bugün askeri törenle karşılanacak.

Hırvatistan geçen hafta Slovenya, Sırbistan ve Makedonya ile birlikte sığınmacı girişlerine

günlük kota getirmişti.

Yunanistan'dan Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine geçiş için sığınmacıların kullandığı güzergah

olan ‘Balkan rotası'nda oluşan tıkanıklık, binlerce sığınmacının Yunanistan'da yığılmasına yol

açmıştı. Merkel, zor durumda kalan Yunanistan hükümetine destek açıklaması yapmıştı.