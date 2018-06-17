Hırvatistan - Nijerya: 2-0

KALİNİNGRAD, (DHA)

STAT: Kaliningrad

HAKEMLER: Sandro Ricci, Emerson De Carvalho, Marcelo Van Gasse

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rebic (Dk. 79 Kovacic), Rakitic, Modric, Perisic, Kramaric (Dk. 60 Brozovic), Mandzukic (Dk. 86 Pjaca)

NİJERYA: Uzoho, Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Etebo, Mikel (Dk. 88 Simmy), Moses, Iwobi (Dk. 62 Musa), Ighalo (Dk. 73 Iheanacho)

GOLLER: Dk. 32 (KK) Etebo, Dk. 71 (P) Modric (Hırvatistan)

SARI KARTLAR: Rakitic, Brozovic (Hırvatistan) - Ekong (Nijerya)

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk hafta maçında Hırvatistan, Nijerya\'yı 2-0 mağlup etti.

Bursaspor forması giyen William Ekong ve Abdullahi Shehu, Nijerya Milli Takımı\'nda 90 dakika forma giyerken, Kasımpaşa\'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kenneth Omeruo ile Trabzonspor formasını terleten Ogenyi Onazi süre alamadı.

32\'nci dakikada Hırvatistan öne geçti. Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

İlk yarı Hırvatistan\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

71\'inci dakikada Hırvatistan penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen kaptan Luka Modric, fileleri sarsmayı başardı: 2-0.

Karşılaşma Hırvatistan\'ın 2-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.