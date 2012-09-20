Hırvat voleybolcuya hırsız tacizi!

Hırvatistan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Mateja Rajkovic'in kampta kaldığı odaya hırsız girdi. Rajkovic, polisteki ifadesinde hırsızın yatağının başında mastürbasyon yaptığını söyledi.

Avrupa Şampiyonası elemeleri için Rovinj kentinde kamp yapan Hırvat oyuncular, bungalov evlerden yapılmış bir otelde kalıyorlardı. Rajkovic uyurken, bir hırsız oyuncunun odasının kapısını kırıp içeriye girdi

Sporcunun 50 Euro'sunu çalan hırsız voleybolcuya tacizde bulundu. Rajkovic'in ifadesi şöyle:

"Saat 03:00 sıralarıydı ve odamda uyuyordum. Yarım saat sonra güçlü bir nefes alma sesi beni uyandırdı. Gözlerimi açtığımda şok olmuştum. Bir adam dizleri üstünde üstüme çökmüş mastürbasyon yapıyordu. Çığlık atınca hemen toparlandı ve kaçtı."

Rajkovic'in bu olaydan sonra, sorumlulara hayli kızdığı ve güvenliksiz bungalovlarda kalmanın saçma olduğunu vurguladığı öğrenildi. Daha sonra da geceyi takım arkadaşının bungalovunda geçirdi.