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Spor

Hırvat futbolcu sahada hayatını kaybetti

Hırvat futbolcu Boban, maç sırasında göğsüne top gelmesinin ardından hayatını kaybetti

25 Mart 2018 04:14

Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın 25 yaşındaki oyuncusu Bruno Boban, Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.

Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti.

Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban'ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.

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Bruno BobanhırvatfutbolcuHırvatistan 3 Futbol Ligi

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