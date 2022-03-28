Hırvat Darijo Srna, Ukrayna'daki 100 çocuğu ülkesine götürdü

Hırvat Darijo Srna, Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken, Shakhtar akademisindeki 100 çocuğu ve ailesini Ukrayna'dan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı.

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Rus askerlerinin Kiev bölgesine işgali ardından Shakhtar Donetsk'te sportif direktörlük görevini yürüten Srna, altyapı akademisindeki 100 çocuğu ve ailesini ülkesi Hırvatistan'a güvenli geçişini sağladı.

Hırvat yıldız, Rusların işgal ettiği Kiev'den kaçmak için 36 saatlik yorucu ve tehlikeli bir yolculuk yaptıklarını belirtti. Altyapı akademisinde bulunan 100 çocuğun ve annelerinin Hırvatistan'ın Split bölgesinde güvenli yerde oldukları söyledi.

"Ukrayna 19 yıl beni kucakladı"

Kiev'den ayrılmak zorunda kaldıklarını belirten Darijo Srna, "Kiev'den ayrılmamız tavsiye edildiğinde, şehirden o kadar çok insan ayrılıyordu ki, akademi tesisimizin yanından geçmemiz normalde 20 dakika olması gerekirken yolculuğumuz 3 saat sürdü. Hırvatistan'dan iki arkadaşımla birlikteydik ve memleketimize geri döndük. Yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Split'te Shakhtar akademisinden 100 çocuğu ve annelerini misafir ettik, benim kariyerime başladığım Split bölgesindeki otellerdeler ve onlar için bazı eğitimler düzenlemeye çalışıyoruz. Hırvatistan hükümeti bana şimdiden çok yardımcı oldu. Futbolculuk kariyerimde 19 yıl boyunca Ukrayna ilk günden itibaren beni kucakladı ve şimdi onlara insani bir krizde yardım etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.