Hırsızlıktan aranıyordu, Koronavirüs'ten ölen kardeşinin kimliği ile HES kontrolünde yakalandı

Çorum'daki denetimlerde üzerinden Yavuz Akbaş (45) adına kimlik çıkan kişi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Koronavirüs testi pozitif görününce karantinaya alındı. Ancak Yavuz Akbaş’ın önceki gün Koronavirüs'ten öldüğü belirlendi. Akbaş'ın kimliğini kullanan kişinin hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ağabeyi Şakir Akbaş (46) olduğu tespit edildi.



Çorum'da salgın denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Samsun-Ankara karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde HES kontrolü yaptı. Sorgusunda riskli çıkan Yavuz Akbaş kimlikli kişi gözlem altına alındı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen ve Covid-19 testi yapılan Akbaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.

Ölen kardeşinin kimliğini kullanmış

Polis, yaptığı araştırmada, Yavuz Akbaş’ın önceki gün İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs'ten öldüğünü belirlendi. Akbaş’ın kimliği ile yakalanan kişinin ise hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ağabeyi Şakir Akbaş olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından kaldığı yurtta gözaltına alınan Şakir Akbaş, adliyeye sevk edildi. Koronavirüs'ten ölen ve Samsun’da defnedilen kardeşinin kimliği ile İstanbul’a gittiği belirlenen Akbaş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)