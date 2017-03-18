Hırsızlıkla suçlanan ortaokul öğrencilerine çıplak arama iddiası

İzmir Buca 30 Ağustos Ortaokulu’nda hırsızlık ile suçlanan 3 kız öğrencinin çıplak aramaya maruz kaldığı iddia edildi. Çalındığı iddia edilen para bulunamazken öğrencilerin üzerinden sadece okul harçlıkları çıktı. Veliler olaya tepki gösterdi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan başlatılan soruşturma kapsamında okulun müdürü ve iki müdür yardımcısı açığa alındı.

Yeni Asır gazetesinde yer alan iddiaya göre, U.K. isimli öğrencinin sınıfta 100 lirası çalındı. Bunun üzerine S.K. isimli öğrenci parayı C.V, A.P. ve R.Ş. isimli kız öğrencilerin çaldığını söyleyerek durumu okul idaresine iletti. Üç kız öğrenci okul idaresi tarafından sınıflarından ders esnasında apar topar çıkarılarak Müdür Yardımcısı Gülay U’nun odasına getirildi. Bu sırada odada bulunan Müdür Yardımcısı Zerrin S. öğrencilere, “Hırsızlık yapmışsınız” diyerek odanın perdelerini kapatıp kapısını kilitledi.

‘Soyunun’ talimatı

Neye uğradığını şaşıran 3 kız öğrenci, Gülay U. ve Zerrin S’nin “Soyunun” sözüyle karşılaştı. Ancak, yapılan aramalara karşın 3 öğrencinin çaldığı iddia edilen 100 lira bulunamadı. Öğrencilerin üzerinden sadece okul harçlıkları çıktı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından C.V. (14) ve annesi A.V. Şirinyer Karakoluna giderek şikâyetçi oldu. C.V, “Hayatımda başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Dünya başıma yıkıldı sanki. Ömrüm boyunca unutmayacağım utanç dolu bir anı yaşadım” dedi. Anne A.V. de benzer birçok olayın okulda yaşandığını iddia ederek, “Çocuğum hırsızlık dahi yapmış olsa kimsenin onun bedenine dokunmaya hakkı yok. Avukatımızla da görüştük. Sorumlulardan davacı ve şikayetçiyiz. Bunun dışında çocuğumun telefonunun el konulup geri verilmemesi akıl alır bir durum değil” diye konuştu.

Okul Müdürü Ergün Dur, okulda hırsızlık olayı olduğunu ancak çıplak üst arama olmadığını iddia ederek, “Biz de konuyla ilgili olarak aile hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kız öğrencilerin kıyafetlerinin çıkartılarak arandığı gibi bir durum söz konusu değil. Okulumuz çok büyük bir okul. Herkesi memnun etmek mümkün değil” sözleriyle kendini savundu.