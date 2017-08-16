Hırsızlık zanlısından gazetecilere: Biz de sizi bekliyorduk!

Konya'da iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri, sağlık kontrolü için hastaneye getirildikleri sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Nerede kaldınız?" dedi.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına müşteri gibi giren iki kişi, kasadan 14 bin 500 lira para çaldı.

Hırsızlar hızla uzaklaşırken, olayı fark eden görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, incelemeleri sonrasında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu olaydan bir gün sonra merkez Selçuklu ilçesindeki alışveriş merkezinde bir kadının çantası çalındı.

İş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin, farklı suçlardan kayıtları bulunan ve giyim mağazasından para çalınması olayını da gerçekleştiren Murat K. (37) ile Mehmet Ali G. (27) olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan iki şüpheli, sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Acil servis kapısından içeriye alınan şüphelilerden Murat K, gazetecilere, "Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Nerede kaldınız?" demesi dikkati çekti.

Hastane çıkışında ise diğer şüpheli Mehmet Ali G, kendisinin görüntülenmesine tepki gösterdi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı.