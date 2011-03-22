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HIRSIZLIK ZANLISI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI İZMİR (A.A) 

22 Mart 2011 12:19

-HIRSIZLIK ZANLISI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI İZMİR (A.A) - 22.03.2011 - İzmir'in Bornova ilçesinde, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitedeki evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 116/18 Sokakta bulunan sitede, 10 ayda peş peşe kapıcı dairesine girilerek, aidat olarak toplanan paraların çalınmasına üzerine, eve güvenlik kamerası yerleştirildi.  Site görevlisi Nazım Koşarlı, evde olmadığı sırada içeriye hırsız girdiğini anlayınca güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Koşarlı, eve giren kişinin sitenin özel güvenlik görevlisi B.D. olduğunu, zanlının evden bir şey almadan çıktığını fark etti. Kamera kayıtlarını polise teslim eden site yöneticileri, aidat paralarının alınmasının yanı sıra aynı dönemde sitedeki 4 evden yaklaşık 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığını bildirdi. Polis tarafından gözaltına alınan B.D, sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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