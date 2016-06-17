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Yaşam

Hırsızlık yaparken düşüp öldü; cesedi 2 gün sonra bulundu

2 gündür kayıp olduğu belirtilen Kadir Dinç, saat 08.00 sıralarında atıl bir depoda yakınları tarafından ölü bulundu

17 Haziran 2016 14:00

Adana'da hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan 27 yaşındaki Kadir Dinç, bir deponun çatı sacını sökmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ömer Koç'un haberine göre; 2 gündür kayıp olduğu belirtilen Kadir Dinç, saat 08.00 sıralarında atıl bir depoda yakınları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine depoya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Kadir Dinç'in deponun çatı sacını sökmeye çalışırken sac ile birlikte beton zemine çakılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha önce de aynı depoda hırsızlık yaparken yakalandığı ortaya çıkan ve 2 gün önce öldüğü tahmin edilen Dinç'in yakınları depo önünde ağıtlar yaktı.

Kadir Dinç'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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