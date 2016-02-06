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Dünya

Hırsızlık yapan maymunu 'Domuz Bağı' ile etkisiz hale getirdiler

Hırsızlık yapan maymun 6 ay sonra yakalanabildi

06 Şubat 2016 17:19

Hindistan'ın Mumbai kentinde hırsızlık yaparken yakalanan makak cins bir maymunu insanlar hayvanın ellerini domuz bağı şeklinde bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Mumbai'de dört maymunun 6 aydır yiyecek hırsızlığı yaptığını ve yastıkları parçaladığını ifade eden yerel halk, yerel yönetime de şikâyette bulunduklarını aktardı. Hindistan’ın ticaret merkezinde dün yakalanan maymunun yiyecek için insanlara bile saldırdığı iddia edildi. Dün sabah yeri tespit edilen bir maymun için çağırılan profesyonel maymun yakalayıcısının hayvanı yakalaması, halk tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Maymun el, bilek ve boynundan 'Domuz Bağı' şeklinde bağlandı. Daha sonra bir kafese yerleştirilen maymuna ise beslenmesi için üzüm verildi. Bölgeden uzaklaştırılması için Mumbai’nin kuzeyindeki kırsal bir alana götürülen hayvanın yeni bir hayata başlayacağı aktarıldı. 

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