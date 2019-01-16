T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsızlık ve darp suçlarından aranan çift tutuklandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde hırsızlık, darp gibi birçok suçtan arama kaydı bulunan çift, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı

16 Ocak 2019 15:12

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde hırsızlık, darp gibi birçok suçtan arama kaydı bulunan çift, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok suça karışıp İstanbul’a kaçtıklarını tespit ettiği S.Ç. ve eşi S.Ç.\'nin Osmancık ilçesinde geldikleri bilgisine harekete geçti. Takibe geçerek operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında hırsızlık, darp gibi suçlardan aranan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYOSMANCIKDHAOsmancıkEmniyet MüdürlüğüTakibeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24