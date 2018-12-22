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Hırsızlık şüphelisi evinin bahçesinde yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de 4 ayrı oto hırsızlığı ile 2 ayrı iş yeri hırsızlığı olaylarına karışan K

22 Aralık 2018 18:25

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de 4 ayrı oto hırsızlığı ile 2 ayrı iş yeri hırsızlığı olaylarına karışan K.D.(19) evinin bahçesinde saklanırken yakalandı. K.D., adliyeye sevk edildi.
Eskişehir kent merkezinde farklı tarihlerde 3 otomobil çalındı. Ayrıca  2 iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleşti. Şüphelilerin K.D. ile arkadaşları D.A.(19), E.O. (19) ve A.A. (17) oldukları belirlendi. D.A., E.O. ve A.A. önceki gün Eskişehir\'in Günyüzü ilçesinde, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği bir operasyonla yakalandı. Dün, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. K.D. ise dün akşam oturduğu evin bahçesinde saklanırken yakalanıp, gözaltına alındı. K.D., yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.  4 şüphelinin Ankara\'nın Polatlı ilçesinden de 1 otomobil çaldıkları belirlendi.
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