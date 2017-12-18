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Hırsızlık şüphelisi, demir parmaklıkların üzerine düşerek öldü

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde Mehmet Nuri Akkartal (20), iddiaya göre, hırsızlık için girmeye çalıştığı evden kaçarken, bahçedeki demir parmaklıkların üzerine düşerek öldü

18 Aralık 2017 19:38

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde Mehmet Nuri Akkartal (20), iddiaya göre, hırsızlık için girmeye çalıştığı evden kaçarken, bahçedeki demir parmaklıkların üzerine düşerek öldü.
Olay, öğle saatlerinde Halfeti\'nin Durak Mahallesi\'nde meydana geldi. Fransa\'da yaşayan Orhan B.\'nin evine hırsızlık için girmeye çalışan Mehmet Nuri Akkartal\'ı çevredekiler fark etti. Çevredekilerin bağırmasıyla paniğe kapılan şüpheli, evden kaçtı. Bahçenin kenarına gelen Akkartal, yola atlamaya çalışırken, ayağı takılınca demir parmaklıkların üzerine düştü. Mehmet Nuri Akkartal, göğsüne parmaklıkların saplanması sonucu kanlar içinde kaldı. Çevredekiler, sağlık sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde, Akkartal\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı çalışmanın ardından, Mehmet Nuri Akkartal\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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