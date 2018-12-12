Hırsızlık şüphelisi: Cacık olsa biz de yesek

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA\'da Gökhan D. (20) ve ağabeyi Müslüm D. (25), 2 evden yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Basın mensuplarının \"Niçin gözaltına alındınız?\" diye sorduğu kardeşlerden Müslüm D., \'\'Biz kağıt topluyorduk. Şüphe üzerine aldılar. Başka da bir şey yok. Başka bir cacık yok. Cacık olsa biz de yesek\'\' diye cevap verdi.

Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Sancaktar Caddesi\'ndeki 2 evden geçtiğimiz günlerde yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çalındı. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Verilen eşkallerden yola çıkan polis, şüphelilerin Gökhan D. ve Müslüm D. olduğunu belirledi. İki kardeş oturdukları Şeker Mahallesi\'nde bir kamyonet ile seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen kardeşlerden Müslüm D. basın mensuplarının \"Niçin gözaltına alındınız?\" sorusu üzerine \'\'Çek bizi meşhur et. Biz kağıt topluyorduk. Şüphe üzerine aldılar. Başka da bir şey yok. Başka bir cacık yok. Cacık olsa biz de yesek\'\' diye konuştu. İki kardeş sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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