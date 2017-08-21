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Hırsızlık şüphelileri saç stillerinden yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 8 hırsızlık olayına karıştıklıkları belirlenen 3 şüpheli, güvenlik kamerasında yansıyan dikkat çekeci saç stillerinden tespit edilerek yakalanıp gözaltına alındı

21 Ağustos 2017 20:37

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de 8 hırsızlık olayına karıştıklıkları belirlenen 3 şüpheli, güvenlik kamerasında yansıyan dikkat çekeci saç stillerinden tespit edilerek yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda ev ve işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, bir evden çalınan kredi kartıyla ilgili bankaların güvenlik kameralarını inceledi. Dikkat çeken saç tıraşından yola çıkılarak hırsızlık kaydı olan ve son dönemde çok para harcadığı bilgisine ulaşılan Sezgin A.\'ya (20) ulaşıldı. Sorgusu yapılan Sezgin A\'nın üzerinden 10 Ağustos\'ta hırsızlık yaptığı araçtan çaldığı kimlik çıktı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sezgin A.\'nın suç ortağı  Ümit T. (26) ve Mustafa K.\'yı da (26) yakalayarak, gözaltına aldı. Altınoluk, Anbar, Eski Sanay ve  Hürriyet Mahallesinde hafif ticari araç, sigara , para, ziynet, altın, elektronik eşya, gıda  ürünleri, bilgisayar çalınmasıyla ilgili 8 olay aydınlatıldı. 3 şüphelinin işyerlerinde yaptıkları hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlıların toplam 12 bin  200 TL para, 21 bin TL tutarında ziynet eşyası, 5 bin  TL\'lik sığara, 2 bin TL değerinde gıda maddesi, elektronik eşyalar ve bir hafif ticari araç çaldıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.

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