Hırsızlık şüphelileri, el ve boyun dövmelerinden yakalandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir playstation oyun salonundan piyasa değeri 12 bin lira olan malzeme çalan 2 kişiyi, güvenlik kameralarına yansıyan el ve boyun dövmelerinden belirleyerek yakalandı.

Yalova’nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde bulunan bir playstation oyun salonunda meydana gelen hırsızlık olayında 2 adet plazma televizyon, 4 adet PS3, 2 adet PS4, 6 adet PS4 oyun konsolu, 15 adet PS3 oyun konsolu, 1 adet Lenova marka laptop olmak üzere piyasa değeri 12 bin lira olan malzeme çalındı. Hırsızlık olayı sonrası Yalova İl Jandarma Komutanlığı’nca oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla yapılan teknik ve istihbari çalışmaların neticesinde, şüphelilerin Eskişehir’den kiraladıkları araçla gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Etraflıca yapılan araştırmada edinilen bilgiler ve çevre kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olayın faillerinin M.Ş. (22) ve B.B. (24) olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelilerin bulunabilecekleri yer ve adresleri tespit ederek, yapılan operasyonla gözaltına aldı.

DÖVMELERDEN TESPİT EDİLDİLER

Öte yandan Yalova İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde 10 Ekim 2018 ve 4 Aralık 2018 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin bağlantılarının olabileceği değerlendirilerek soruşturma ve araştırmanın derinleştirilmesi sonucunda şüphelilerin, bu iki olayın da faili olduklarını belirledi. Kamera görüntülerindeki belirgin özellikler (el ve boyun bölgesindeki dövmelerin) kriminal incelemesi neticesinde aynı kişiler olduğu anlaşıldı. Üç hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen M.Ş. ve B.B. mahkemeye sevk edildi. B.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Ş. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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