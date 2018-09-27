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Hırsızlık şüphelileri adli kontrol kararıyla serbest kaldı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde çalıntı 2 elektrikli bisiklet ve çeşitli el aletleri ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 Eylül 2018 18:30

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde çalıntı 2 elektrikli bisiklet ve çeşitli el aletleri ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı araştırmada, Y.E. ve A.K.\'nin elektrikli bisiklet ve çeşitli el aletleri hırsızlığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takiple, 2 şüphelinin çaldıkları eşyaları, bir depoda sakladıkları saptandı. Depoya operasyon düzenleyen polis, çalıntı 2 elektrikli bisiklet, çeşitli el aletleri ve demir profiller ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen çalıntı elektrikli bisiklet ile aletler, tutanakla sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

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