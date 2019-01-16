T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafoda elektrik akımına kapılan Mahmut K

16 Ocak 2019 23:52

Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafoda elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) hayatını kaybetti, Erdal K. (35) ise ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Ufuklu Sokak\'ta meydana geldi. Mahmut K. ve Erdal K., iddiaya göre hırsızlık yapmak için trafoya girdi. Trafodaki demir malzemeleri çalmaya çalışan Mahmut K. ve Erdal K., elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mahmut K.\'nın yaşamını yitirdiği  belirlendi. Ağır yaralanan Erdal K. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahmut K.\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİMahmutErdalOlayKocasinanZümrüt Mahallesi Ufuklu SokakTrafodakiKayseri Şehir HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24