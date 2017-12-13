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Hırsızlık için girdiği evde "tükürünce" yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da hırsızlık için girdiği  evlerden aldığı kontak anahtarını kullanarak park halindeki otomobilleri çalan bir şüpheli polis tarafından yakalandı

13 Aralık 2017 17:41

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da hırsızlık için girdiği  evlerden aldığı kontak anahtarını kullanarak park halindeki otomobilleri çalan bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kimliğinin, girdiği evde bıraktığı tükürük izinden elde edilen DNA örneği sayesinde tespit edildiği öğrenildi. 

3 EVDEN 50 BİN LİRA VE  2 OTOMOBİL ÇALMIŞLAR.
Küçükçekmece, Esenyurt ve Beşiktaş\'ta  3 ayrı eve giren hırsızlar, toplamda yaklaşık 50 bin lira değerinde  ziynet eşyası ve  evden aldıkları kontak anahtarları ile çaldıkları 2 otomobille  kayıplara karıştı.

GIRDİĞİ EVE TÜKÜRÜNCE KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri Beşiktaş\'ta hırsızlık olayının meydana geldiği evde yaptıkları incelemede bir tükürük izi tespit etti. Hırsızlara ait olduğu belirlenen tükürükten alınan örneklerden DNA profili çıkarıldı. Polisin elindeki DNA profilleri ile alınan yeni örnek eşleşti. Tükürüğün daha önceden de polise geliş kaydı olan Tarık P.\'ye ait olduğu ortaya çıktı. 

ÇALDIĞI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI 
Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken Tarık P., Esenler ilçesinde girdiği evden aldığı kontak anahtarıyla çaldığı aracın içinde yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, hırsızlık suçundan daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer olaylara karışan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

(FOTOĞRAF)

 

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