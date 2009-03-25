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Yaşam

Hırsızlık için Gaziantep’te buluştular

Gaziantep'te bir telefoncudan oyalamak suretiyle kontur çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

25 Mart 2009 02:00

Gaziantep'te bir telefoncudan oyalamak suretiyle kontur çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Çukur Mahallesi Hürriyet Mahallesi'nde iletişim hizmetleri veren Cengiz Tutuş'un iş yerine gelen Deniz C. ve Ali T, iş yeri sahibini bir süre oyalamaya çalıştı. Zanlılardan biri iş yeri sahibinin dikkatini, konuşarak kendi üzerinde tutmaya çalışırken, diğer zanlının ise yaklaşık bin TL'lik kontörü çantasına atmasının ardından iki zanlı iş yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibi Cengiz Tutuş'un durumu fark edip polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmalar sonucu, Deniz C. ve Ali T'yi yakaladı.

İki zanlının üzerlerinde yapılan aramada, iş yerinden çaldıkları kontör ele geçirildi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan zanlılardan Deniz C'nin Nevşehir'de, Ali T'nin ise İzmir'de ikamet ettiği belirlendi.

Arkadaş olan ikilinin belirli tarihlerde Türkiye'nin çeşitli kentlerinde dolandırıcılık ve hırsızlık yapmak amacıyla buluştukları, bu suçlardan çok sayıda sabıkalarının bulunduğu belirlendi.

Zanlıların, "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

(AA)

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