Hırsızlık için dalgıçlık eğitimi almışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay yatı çalınan bir vatandaşın savcılığa başvurmasıyla başlattığı soruşturmada, yatın çalındığı marinadan yakın zamanda çok sayıda zodyak motoru çalındığını da tespit etti.

Tanesi 7 bin ile 10 bin lira arasında değişen motorlarla ilgili şikâyetler üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, marinada bulunan güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede hırsızların izine rastlayamazken, yatın ve motorların kara üzerinden değil, denizin altından sızılarak çalınmış olabileceği ihtimali üzerine Deniz Şube bünyesinde görevli “balık adamlar” olarak tabir edilen dalgıçlarla marina ve civarında su altı arama ve incelemesi yaptı.

Dalgıç polislerin yaptığı aramalarda kıyıya yakın, deniz dibinde iki motor bulundu. Hırsızlık çetesinin çaldığı motorları zodyaklardan söküp kıyıya yakın yerlere gizledikleri ve balıkçı görüntüsü altında tekrar buralardan aldıkları tespit edildi. Motorları çalıp satan şüphelilerin şebeke halinde hareket ettiğini belirleyen ekipler, yedi kişilik şebekenin elebaşı Ayberk D. ile iki üyesini yakalayıp gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık için dalgıçlık eğitimi aldıklarını, çaldıkları üç motoru sattıklarını itiraf etti. Su altında üç motor daha ele geçiren polis, çalınan 12 metre boyundaki yatı da İstinye açıklarında buldu.