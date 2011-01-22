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''HIRSIZLIK ÇETESİNE'' 34 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

22 Ocak 2011 11:03

-''HIRSIZLIK ÇETESİNE'' 34 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Suç örgütü oluşturarak hırsızlık yaptıkları, örgüt üyelerine yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 56 kişiden 34'ü tutuklandı. Ümraniye Adliyesinde cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan 56 kişiden, çete elebaşıları oldukları öne sürülen Sevim G, Zünbül Ö. ve Celal G'nin de aralarında bulunduğu 34'ünün, nöbetçi mahkemece ''nitelikli hırsızlık'' suçundan tutuklanmalarına karar verildi.  Polis memurları Y.K, O.K. ve C.Ö. ile mübaşirler Ü.Y. ve A.Y'nin de yer aldığı 22 kişi ise serbest bırakıldı.  İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği öncülüğünde 4 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucu 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü oluşturarak ''yankesicilik'' ve ''kaldırımcılık'' gibi yöntemlerle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4'ü çocuk 26'sı kadın toplam 51 kişi yakalanmıştı.  3 polis memuru ile 2 mübaşir ise suç örgütü üyelerine yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 

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