'Hırsızlığı helal sayandan Müslüman olmaz'

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 'Yeni Türkiye'nin haramların helal, hırsızlığın, yolsuzluğun adeta sevap gösterildiği yeni bir din oluşturma çabalarının olduğu bir olduğunu ifade etti.

Özkes'in açıklamaları şöyle: "Yolsuzluğun hırsızlık olmadığı, maneviyatı çalmanın hırsızlıktan daha kötü bir şey olduğu fetvalarının verildiği yıldır. İsrafın haramlıktan çıkarılıp itibar sayıldığı bir yıldır. Hırsızlığı yapanların serbest, hırsızları tutuklayanların tutuklandığı bir yıldır. Hz. Muhammed devlet malını aşıranların cenaze namazını kıldırmamıştır. Şayet Hz. Muhammed bugün yaşasa kimlerin cenaze namazını kıldırmazdı?

Yeni Türkiye diye haramların helal, hırsızlığın, yolsuzluğun adeta sevap gösterildiği yeni bir din oluşturma çabalarının olduğu bir yıldır.

'Tarih boyunca hiçbir muktedir yok ki sarayı olmasın'

2014 yılı, hırsıza hırsız, yolsuza yolsuz, israfa haram diyemeyen aksine hırsızlığa meşruluk kılıfı bulmak için çaba sarf eden bel’amların nüksettiği yıldır. Allah’ın Kitabın, dinin, imanın yanında değil de güç ve iktidarın yanında yer alan bel’amlar yılıdır.



Din Şûrası'nın Kin Şûrası'na dönüştürüldüğü yıldır. Mevlana Şebi Arus töreninin siyasi arenaya çevrildiği yıldır.

Tarih boyunca hiçbir muktedir yok ki sarayı olmasın. Ve bu sarayın bel’amları, dalkavukları, şakşakçıları bulunmasın.

Allah ‘hırsızın elini kesin’ buyuruyor. Şayet Şeriat gelse kimlerin eli kesilirdi acaba? Hırsızın kolunu koparmaktan bahseden Davutoğlu’nun samimiyetini Yüce divana sevk konusunda görüyoruz, göreceğiz.

2014 yılı bina, zina ve riba yılı oldu. Binalar, gökdelenler, saraylar yükseldi. Zina, fuhuş, uyuşturucu, bonzai çoğaldı. Riba, faiz yaygınlaştı.

'Beş vakte baş nafile katsalar günahından kurtulamazlar'

2014 yılı asgari ücretlinin bir aylığının saraydaki bir bardağın ücretine ulaşamadığı yıldır. İşçi ölümlerinin “fıtrat” olarak görüldüğü, aşırı önlemlerin ise “Allah’a olan güveni sarsma”

sayıldığı yıldır. 2014 yılı hindi yemenin haram, kul hakkı yemenin, hırsızlık etmenin helal sayıldığı bir yıldır.

Domuz derisinden post olmaz. Hırsızlığı helal sayandan Müslüman olmaz. Ülkeyi camilerle, kubbelerle donatsalar, üzerlerini Kabe örtüleriyle kapatsalar, içlerine girip beş vakte beş nafile katsalar, haramı helal kılmanın vebalinden ve günahından kurtulamazlar."