Hırsızlığa 'kadro'lu bahane

Sözleşmeli olarak çalıştığı Milli Eğitim Müdürlüğü’nde KPSS'yi kazandığı halde kadroya alınmayan 27 yaşındaki Doğan Aydın, bu duruma kızıp girdiği 18 ayrı okuldan çaldığı paralarla kendisine otomobil satın aldı.



Yakalanan ve önceden hırsızlıktan 53 kaydı bulunduğu ortaya çıkan Aydın, “Bana kadro verilmiş olsaydı, bu hırsızlıkları yapmazdım” dedi. Aydın'ın önceden karıştığı hırsızlık olayları ‘küçük çaplı’ olduğu için, sözleşmeli çalışmasına izin verildiği belirtildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde son 9 ay ay içinde 18 ayrı ilköğretim okulu ve ana okullarında hırsızlık olayının yaşanması üzerine okullarda önlem aldı. Önceki gece Altıparmak Mahallesi’nde bulunan Fethi Açan Çiçek İlköğretim Okulu’nda meydana gelen hırsızlık sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, okula saat 03.00’te giren hırsızın, spiralle çelik kasayı kesip açarak, içerisinde bulunan 770 YTL, altın, kamera, fotoğfraf makinesi, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı çaldıktan sonra elini kestiğini belirledi. Kaçarken gördüğü güvenlik kamerasını kıran zanlı, okuldan uzaklaştı.



53 hırsızlık kaydı çıktı



Kamerananın kırılmadan önce çektiği görüntüleri inceleyen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi görevlilerin, zanlının emniyet müdürlüğünde 53 ayrı hırsızlıktan suç kaydı bulanan Doğan Aydın olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan Aydın'ın okullardan çaldığı paralar ile satın aldığı Fiat Palio marka otomobilde ise en son girdği Fethi Açan Çiçek Okulu’ndan çaldığı para, kamera, bilgisayar ve cep telefonu bulundu.



‘KPSS'yi kazandım, kadroya almadı'



İfadesinde Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve askerlik dönüşü Milli Eğitim Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışmaya başladığını belirten Doğan Aydın, bu arada KPSS'ye girip kazandığını ve Milli Eğitim Müdürü Atilla Günsay’dan kadroya alınmasını istediğini anlattı. Müdür Günsay'ın, sabıkalı olması nedeniyle kendisini kadroya almadığını kaydeden Aydın, bu duruma sinirlendiği için okullardan hırsızlık yaptığını öne sürdü. Doğan Aydın, “Benim kadromu bir başka bayana verdi. Çok sinirlendim. İntikam almak için hırsızlık yaptım. Paralarla otomobil satın aldım. Kadro alsaydım okulları soymayacaktım” dedi.



Doğan Aydın'ın karıştığı hırsızlık olayları ‘küçük çaplı’ olduğu için, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sözleşmeli çalışmasına izin verildiği belirtildi.

