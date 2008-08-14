Hırsızlarla sohbet etti

Genç oyuncu ,geçen günlerde apartmanının girişinde karşılaştığı iki kişiden apartmanın kapısınıın anahtarı olmadığı için, içerden açmasını rica etti. Ancak kişilerden biri elinin dolu olduğunu söyleyerek ' Kusura bakmayın ellerim dolu, yardımcı olamıyorum' dedi. Bu arada diğer kişi hemen koşarak kapıyı açtı.



Karşılıklı nezaket konuşmaları yapılırken Kılıç'ın dikkatini kendisine yardımcı olan kişilerin sırt çantaları dikkatini çekti. ' A aynı benim çantam' diyen Kılıç, bir süre son derece nazik görünen bu insanlarla 'alışveriş' sohbeti yaptı; ancak genç oyuncu evine çıkınca büyük bir şok geçirdi; çünkü evi soyulmuştu ve hırsızlarda kısa bir süre önce kapıda sohbet ettiği kişilerdi.