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Hırsızlarla sohbet etti

'Menekşe ve Halil' dizisinde rol alan güzel oyuncu Tamay Kılıç, evine giren hırsızlarla sohbet etti

14 Ağustos 2008 03:00

Genç oyuncu ,geçen günlerde apartmanının girişinde karşılaştığı iki kişiden apartmanın kapısınıın anahtarı olmadığı için, içerden açmasını rica etti. Ancak kişilerden biri elinin dolu olduğunu söyleyerek ' Kusura bakmayın ellerim dolu, yardımcı olamıyorum' dedi. Bu arada diğer kişi hemen koşarak kapıyı açtı.

Karşılıklı nezaket konuşmaları yapılırken Kılıç'ın dikkatini kendisine yardımcı olan kişilerin sırt çantaları dikkatini çekti. ' A aynı benim çantam' diyen Kılıç, bir süre son derece nazik görünen bu insanlarla 'alışveriş' sohbeti yaptı; ancak genç oyuncu evine çıkınca büyük bir şok geçirdi; çünkü evi soyulmuştu ve hırsızlarda kısa bir süre önce kapıda sohbet ettiği kişilerdi.

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