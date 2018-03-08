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Hırsızlarla baş edemeyince muslukları zincirle bağladılar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir camide abdest alınan şadırvanın muslukları sürekli çalınınca cemaat, çareyi muslukları 6 metrelik zincirle bağlamakta buldu

08 Mart 2018 16:02

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bir camide abdest alınan şadırvanın muslukları sürekli çalınınca cemaat, çareyi muslukları 6 metrelik zincirle bağlamakta buldu.
Muratpaşa ilçesinde Karaömerali Camii\'nin bitişiğinde bulunan şadırvandaki musluklar sürekli çalınıp, her defasında da yenilerini almak için cemaatten para toplanınca, bölge esnafı kendince bir çözüm üretti. Esnaf, 4 musluğu 6 metrelik kalın zincirle bağladı. Caminin yanındaki sebilin bir musluğunun da çalındığı belirtildi.
​Cami cemaati ve bölge esnafından Hüseyin Yapar, musluklar çalındığı için zincirle bağlandığını söyledi. Yapar, \"Bir batarya en az 150 lira, 4 batarya var, toplam 600 lira ediyor. Çalınınca yeni bataryalar için cemaatten para toplanıyor. Evine lazım olduğunda da vatandaş gelip buradakini götürüyor\" dedi.
\'EVİNE GÖTÜRÜP TAKIYORLAR\'
Cemaatten Kürşad Dumlu ise birçok yerde hırsızlık olmasını doğal karşılayabileceğini belirterek, \"Ama caminin içinde olmaz. Hırsızlık kötü bir şey, ama camiden çalınması daha kötü\" dedi. Zincirleri takan esnaf Mehmet Harman ise çeşmelerin yeni takıldığını belirterek, \"Adam evinde akan çeşmesini tamir ettirmek yerine gelip buradakini evine götürüyor. Hakkından gelemedik. Geçen sene bütün muslukları çaldılar. Çözüm değil ama, yine de tedbir aldık\" diye konuştu.

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