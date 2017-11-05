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Dünya

Hırsızların asitle saldırdığı teslimatçı görme yetisini kaybedebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzüne asit atılan teslimat görevlisinin görme yetisini kaybedebileceği kaydedildi

05 Kasım 2017 20:41

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - İngiltere\'nin başkenti Londra\'da yüzüne asit atılan teslimat görevlisinin görme yetisini kaybedebileceği kaydedildi. 
Perşembe günü Londra\'nın kuzeyinde yer alan Walthamstow bölgesinde iki hırsız, teslimat görevlisi Muhammad Nawshad Kamil\'in motosikletini çalmak istemiş fakat başarılı olamayınca 32 yaşındaki Kamil\'in yüzüne ve göğsüne asit dökmüşlerdi.
Cuma günü saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polisler 14 yaşındaki bir gencin olaya dahil olduğuna dair birkaç kanıt bulunca genci  güney Londra\'da bulunan bir karakola götürdü. Kamil\'in arkadaşı Imran Rumel, \"Hastaneye arkadaşımı görmeye gittim ve kendisi şu an çok kötü bir durumda. Görme yetisini kaybedebilir\" dedi.
Londra\'daki dedektiflik masası Scotland Yard, aynı saldırganların saat 18.30\'da, Kamil\'in saldırısının gerçekleştiği yerin yaklaşık iki buçuk kilometre ilerisinde başka bir teslimat görevlisine saldırdıklarını düşünüyor. Polis, 32 yaşındaki diğer kurbanın hayati tehlikesini olmadığını ve yine motosikletini çalmak isteyen iki kişi tarafından yüzüne asit döküldüğünü söyledi.
Başmüfettiş Gordon Henderson, saldırının Kamil\'i \"hayatıyla ve çok ağır göz yaralarıyla savaşmak durumunda\" bıraktığını söyledi. Yerel basına konuşan Henderson, \"Muhammad Nawshad Kamil işine giden masum bir teslimat görevlisiydi ve bir daha göremeyebilir. Şu an tereddüt etme zamanı değil, eğer bu suç hakkında bir bilginiz varsa hemen polisi aramalısınız\" dedi.
İngiliz polisi soruşturmalara devam ederken, iki saldırı arasında bir bağlantı bulamadıklarını ve ikinci saldırıyla ilgili kimseyi tutuklamadıklarını söyledi. (Fotoğraflı)

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